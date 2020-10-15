На Орловщине началось благоустройство территорий из списка 2021 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 15 октября, в Орле в формате видеоконференцсвязи состоялось еженедельного совещании губернатора Андрея Клычкова с руководителями районов области. В центре внимания вопросы благоустройства.

По озвученным данным, в регионе уже составлен план преображения территорий на 2021 год. В него вошли более 100 дворов и 40 общественных пространств.

Подрядчика обрели уже 61 дворовая и 9 общественных территорий. Еще по 13 дворов и 16 объектов находятся на торгах, остальные в процессе проверки документации.

- Более того, в Болхове уже ведутся работы по благоустройству трех дворов и общественной территории. Также работы стартовали на двух дворовых территорий в Орловском и Сосковском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, работы 2020 года завершены на 98% дворовых и 91% общественных территориях.