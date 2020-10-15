На Автовокзальной в Орле ограничат движение до середины ноября

В Орле ограничат движение на еще одной улице Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на еще одной улице введено временное ограничение движения. На этот раз речь идет об Автовокзальной.

Здесь движение ограничили с 14 октября и, по планам, до середины ноября, а именно до 19 числа. Причина - проведение работы по устройству недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, как сообщили "КП" в пресс-службе администрации города.

Напомним, завтра, 16 октября, будет временно ограничено движение на с 9.00 до 10.00 с ограничением движения водители столкнутся в Железнодорожном районе, на пересечении улиц 1-й Курской и Пушкина: тут выключат светофор.