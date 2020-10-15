В орловском СИЗО и колонии прошла неделя молитвы

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области прошла неделя молитвы в СИЗО и колонии. В это время за колючкой состоялись богослужения, а также беседы со священником.

Неделя молитвы - мероприятие традиционного для исправительных учреждений, она проходит дважды в год. В храмах и молельных комнатах помолились о подозреваемых, обвиняемых, осужденных, о свершении правосудия, о жертвах преступлений, о семьях заключенных, а также сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

- В первый день недели молитвы помощник начальника управления по организации работы с верующими Сергий Крючков совершил богослужение в домовом храме СИЗО-1, после которого провел беседы с несовершеннолетними, находящимися в следственном изоляторе. Во второй день недели молитвы отец Сергий посетил ИК-5 (п.Нарышкино), где также совершил богослужение и провел беседу о внутренней жизни человека и о покаянии, - рассказали "КП" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.