В Орловской области подешевело мясо, соль и картошка

Орелстат рассказал о динамике цен на продукты Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области стало дешевле стоить мясо, соль и картофель. В то же время, некоторые товары напротив взлетели в цене. О динамике цен на продукты в регионе рассказал Орелстат.

Так, в сентябре в сравнении с августом свинина и говядина стали стоит меньше: на 3 и на 2 рубля за килограмм соответственно. Баранина и курица в цене не изменились. Картофель в августе стоил в среднем 23,6 рубля, а в сентябре цена упала до 18,7 рубля за килограмм. Подорожало же, согласно данным статистики, сливочное масло: большем чем на 10 рублей за кило: с 668,2 рубля до 679,4 рубля за один килограмм.

Выросло в цене и растительное (подсолнечное) масло. Если в конце лета литр стоил в среднем 99,2 рубля, то в сентябре уже 105 рублей. Также подорожали сахар и чай, но подешевели капуста, яблоки, морковь, лук, гречка и вермишель.