В Орле восемь машин должников оказались под арестом Фото: Архив "КП"

Во время рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД в Орле в поле зрения ведомств попали 47 должников. Некоторым из них на время придется попрощаться с личным транспортом.

Арест был наложен на восемь машин. Виной всему наличие непогашенных задолженностей автомобилистов.

Отметим, в 2020 году судебные приставы уже принудительно взыскали с орловцев более 1,5 миллиардов рублей.

- На исполнении находилось более 420 тысяч исполнительных производств. Большую часть из них составляют взыскания штрафов ГИБДД, кредитной задолженности и налоговых платежей. В результате работы за 7 месяцев года окончено и прекращено более 170 тысяч исполнительных производств, - сообщили «КП» в пресс-службе Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.