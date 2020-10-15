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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 15 октября

Где заразилось еще 114 человек и как распространен COVID-19 по региону
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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География заболевания на 15 октября

География заболевания на 15 октября

Сегодня, 15 октября, оперативный штаб Орловской области представил обновленную карту распространения коронавируса по населенным пунктам региона. Рассказываем, где заразилось еще 116 человек и как в целом распространен по населенным пунктам и районам Орловщины COVID-19.

За последние сутки заболевание выявили у 56 жителей Орла и у 16 человек из Ливен. В Орловском районе и Колпнянском заболели по 7 человек, в Мценске и Мценского районе – 5, в Димитровском районе – 4, в Болховском и Ливенском районах по 3, в Кромском, Покровском, Должанском, Знаменском районах – по 2, в Новодеревеньковском, Свердловском, Малоархангельском, Троснянском и Корсаковском районах– по 1.

Напомним, всего за весь период пандемии заболели 10005 орловцев. В настоящее время продолжают 2035.

В целом по регион COVID-19 распространен следующим образом. Больше всего случаев выявлено в Орле – 5045, в Орловском районе – 1146, в городе Мценске и Мценском районе – 689, а также в Ливнах – 529.

Менее 400 случаев заражения выявлено в Урицком районе (319), в Болховском районе (289) и в Ливенском районе (217). Еще 172 человека заболели во время пандемии в Дмитровском районе, 142 в Новодеревеньковском районе, 131 в Свердловском районе, 123 в Хотынецком районе, 126 в Кромском районе, 117 в Покровском районе, 115 – в Малоархангельском районе, 109 - в Залегощенском районе и 103 – в Колпнянском районе.

Менее сотни заболевших в Верховском районе (94), в Новосильском районе (84). Также заразились 81 человек в Должанском районе, 76 в Глазуновском районе, по 72 – в Шаблыкинском и Знаменском районах, 54 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе и 26 в Корсаковском районе.

Коронавирус в Орловской области