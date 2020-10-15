В Орловской области доля безналичных платежей за год выросло на 4,9%

По итогам третьего квартала 2020 года доля безналичных платежей в России выросла до 53,6%. Это нехарактерно высокий уровень. Об этом сообщают аналитики СберИндекса и IT-компании «Платформа ОФД». По итогам совместного исследования компании пришли к выводу, что потребители стали отказывать от наличных в первую очередь из-за рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

На первом месте по безналичному товарообороту сегодня находится Республика Карелия (62,7% покупок по карте). Выделяются также Республики Хакасия и Саха, но не абсолютным результатом, а приростом, который составил 10,3% и 9,3% соответственно.

Что же касается Черноземья, то у нас самой «безналичной» можно считать Воронежскую область - доля платежей по карте в регионе составляет 53,5%. То есть прирост за год - 6%

По 51,7% доля безналичных платежей в Орловской и Белгородской областях. Они нарастили 4,9% и 6,2% соответственно.

48,9% покупок были совершены по карте в Липецкой области. Это на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Зафиксировано увеличение в 4,9% оплат по карте в Курской области. Местные жители сегодня в 47,4% случаев отказываются от традиционных денег.

На этом фоне кажется скромным общий результат Тамбовской области - 46,4% безналичного товарооборота. Но с другой стороны именно этот регион вошел в десятку лучших по приросту. В этом году тамбовчане стали на 6,5% чаще использовать банковские карты.

Чаще всего мы платим по карте, как выяснили исследователи, в ресторанах (в 77% случаев), при покупке одежды (73%) и электроники (70%). Немалую лепту вносит сфера онлайн-заказов, где традиционно высока доля безнала.

Что же касается среднего безналичного чека, то в третьем квартале 2020-го, больше всего он в категории «Электроника» - 7 634 рубля. Наименьший показатель в «Фастфуде» - 223 рубля. Но тут важно отметить, что быстрое питание с оплатой по карте пользуется все большей популярностью: растет и количество заказов (на 6,4%) и средний чек (на 15%).