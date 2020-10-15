Орловский боксер Эдуард Трояновский выйдет на ринг Международного турнира

Сегодня, 15 октября, в Минске пройдет Международный турнир «Kold Wars II». На ринг выйдет орловский спортсмен и экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский. Это его первый бой за весь период пандемии.

Соперником Эдуарда станет французский боксер Ренальд Гарридо. У него в копилке 25 побед, 27 поражений и три ничьи. Спортсменам предстоит пройти 10-раундовый бой.

Напомним, свой последний бой орловец провел в ноябре 2019 года. Тогда он единогласным решением судей одержал победу над представителем Чехии Йозефом Заградником.