Долг Орла достиг 1,5 миллиарда рублей

Депутаты горсовета решили спасти ситуацию с помощью экономии Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 14 октября, в Орле прошло внеочередное заседание горсовета. Одной из главных повесток дня стал бюджет, а вернее, его дефицит и многомиллионные долги. Город задолжал уже 1,5 миллиарда рублей.

Превышение расходов над доходами бюджета достигло более двухсот миллионов. Из-за возникшей диспропорции банки могли перестать сотрудничать с муниципалитетом. Выход депутаты стали искать в экономии средств.

- К экономии было решено отнести 16 миллионов, не потраченных в летнюю оздоровительную компанию. С учетом ряда других безболезненных для насущных городских потребностей сокращений экономия составила 57 миллионов рублей. Кроме того, еще на 50 миллионов городскому бюджету помогло пролонгирование бюджетного кредита до 2023 года, - сообщает пресс-служба горсовета Орла.

Доходную часть планируют увеличить за счет поступающих налогов. Большинством голосов депутаты приняли поправки в утвержденный ранее бюджет.