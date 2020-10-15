Похолодание в Орле: с 16 октября температура опустится и пойдут дожди

Бабье лето заканчивается, пора доставать теплые куртки! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области уже завтра, 16 октября, похолодает. Бабье лето, так долго радовавшее жителей региона заканчивается, а на будущей неделе ожидаются заморозки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в пятницу 16 октября ночью термометры покажут всего +5 градусов, а днем воздух прогреется не более чем до +12 . При этом солнце спрячется за тучами, пойдет дождь. Атмосферное давление 740 мм рт.ст, ветер юго-западный 1 м/с.

В выходные орловцам уже не удастся понежиться под солнцем. В субботу, 17 октября, столбики термометров ночью покажут всего +4, днем доберутся до отметки в +12 градусов. Вновь будет дождливо, пасмурно. Давление на уровне 739 мм рт.ст., ветер придет с востока, скорость 6 м/с.

В воскресенье, 18 октября, еще холоднее: от +4 до +10. Пасмурно, ожидается небольшой /дождь. Давление опустится до 737 мм рт.ст., юго-западный ветер поднимется до 7 м/c.

В двадцатых же числах, на будущей рабочей неделе, метеорологи прогнозируют ночные заморозки до -1.

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