В Орловской области к промзоне Мценска проложили новую дорогу Фото: Архив "КП"

В образованной более года назад территории опережающего социально-экономического развития или сокращенно ТОСЭР «Мценск» появилась новая дорога. Ее построили до промзоны районного центра Орловской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, средства на строительство дороги выделили дополнительно из Дорожного фонда. Общая сумма работ – 22 миллиона рублей. В настоящее время они завершены, ведется приемка нового объекта.