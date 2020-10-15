В Ливнах водитель на легковушке сбил девочку-пешехода

С места аварии девочку увезли в больницу Фото: Архив "КП"

В городе Ливны Орловской области водитель на отечественной легковушке сбил девочку. Пешеход получила травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, в среду 14 октября. В девятом часу вечера 36-летний водитель ехал за рулем"Двенадцатой" по улице Денисова районного центра в сторону улицы Мира.

- В районе дома № 25 он допустил наезд на пешехода, девочку 2008 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получила травмы, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Ребенка с места аварии увезли в центральную больницу Ливен. Здесь ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Всего за прошедшие сутки на территории региона сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Так, на трассе М-2 "Крым" опрокинулась иномарка, женщина пассажир госпитализирована в травматологию.