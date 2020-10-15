Четыре гранаты взорвали во Мценском районе

Снаряды времен Великой Отечественной обезвредили спасатели Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области спасателям-взрывникам вновь пришлось обезвреживать боеприпасы. На этот раз опасные находки были обнаружены во Мценском районе.

Спецгруппа выезжала сюда накануне, 14 октября. Как оказалось, в земле хранились три гранаты РГД-33 и одна гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Также был обнаружен один артиллерийский снаряд.

Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, все боеприпасы были уничтожены.

В Орловской области в годы войны шли особенно ожесточенные сражения. Если вы обнаружили снаряд тех лет, то стоит сообщить об этом по телефону 112. Трогать находку нельзя, ведь боеприпас спустя годы все еще может взорваться.