Орловец покусился сразу на четыре чужих велосипеда и попал под статью Фото: Архив "КП"

В Орловской области задержали 18-летнего воришку велосипедов. Отпираться в содеянном он не стал и рассказал, как все произошло. Молодой человек соблазнился на четыре велосипеда в подъезде одного из домов в поселке Красная Звезда.

Как оказалось, юноша из Залегощенского района приехал в гости к приятелю на личном автомобиле. Однако увидев двухколесный транспорт, решил прихватить его с собой. Он погрузил два велосипеда в багажник, детский положил в салон, еще один закрепил срезанной тут же бельевой веревкой на крыше легковушки. Позже свидетели рассказали, что видели, как незнакомая машина уезжала из поселка.

Горе-воришка вскоре избавился от оказавшемся ему не нужным детского велосипеда. Его он утопил в водоеме. Еще два отдал на хранение знакомому, а один забрал себе.

В настоящее время три из четырех транспортных средств изъяты. Его местонахождение последнего устанавливается. В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.