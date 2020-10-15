В Орле директор фирмы, проходящий по делу о мошенничестве с "титаником", останется под стражей

В Орле останется под стражей фигурант уголовного дела о мошенничестве при строительстве корпуса клинической больницы Фото: Архив "КП"

В Орле останется под стражей фигурант уголовного дела о мошенничестве при строительстве корпуса клинической больницы или так называемого "титаника". По решению суда гендиректор ЗАО "Союзинформ" останется будет дожидаться слушания в следственном изоляторе.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере. После задержания директора фирмы заключили под стражу, однако решение районного суда адвокат обвиняемого обжаловал в областном суде.

- Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора о законности ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок заключения под стражу продлен, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.