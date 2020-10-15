Орловец отправится за решетку на 19 лет за убийство собственной бабушки Фото: Архив "КП"

В Орловской области поставили точку в деле об убийстве 82-летней пенсионерки из Ливенского района. На скамье подсудимых оказалась ее собственный внук.

Трагедия произошла год назад 8 октября. Изрядно подвыпив, 26-летний мужчина решил заглянуть в гости к родственнице в деревне Брыково. Однако встреча обернулась ссорой. В какой-то момент внук схватил первое, что попалось под руку и начал бить беззащитную женщину. От полученных ран она скончалась на месте.

Однако на этом рецидивист не остановился. Он заглянул в соседний сельский дом, украл две с половиной тысячи рублей, а затем отправился к своей знакомой и рассказал о случившемся. Приятельница помогла ему избавиться от окровавленной одежде и скрыть улики, но уйти от наказания не удалось.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Действия его знакомой были квалифицированы как укрывательство преступления. Суд приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.