В двух районах Орла утром 15 и 16 октября будет ограничено движение

На этой неделе орловским автолюбителям придется потерпеть неудобства на дорогах Фото: Ольга СУПОНЕВА

На этой неделе орловским автолюбителям придется потерпеть неудобства на дорогах. 15 и 16 октября будет временно ограничено движение в двух районах города.

Так, в четверг 15 октября, с 9.00 и до 10.00 ограничение для движения транспорта будут действовать в Советском районе.

- В связи с производством работ по опиловке деревьев будет введено временное ограничение движения транспортных средств и отключена линия электропередач наружного освещения и контактная сеть троллейбусов на пересечении улицы Октябрьской и улицы 60-летия Октября (светофорный объект), - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

А в пятницу 16 октября с 9.00 до 10.00 с ограничением движения водители столкнутся в Железнодорожном районе, на пересечении улиц 1-й Курской и Пушкина: тут выключат светофор.

Автомобилистам стоит заранее спланировать маршрут и быть бдительными на указанных участках.