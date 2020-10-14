Жилой дом сгорел под Болховом

Жилой дом сгорел Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожарные боролись с огнем, охватившим жилой дом. Пламя вспыхнуло и вышло из под контроля в одной из деревень Болховского района.

В пожарную службу о происшествии сигнал поступил уже за полночь, около половины первого. Как оказалось, жилище полыхало в поселке Струково. Пожарные прибыли на место.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших и жертв.

За минувшие сутки спасатели Орловской области выезжали на разные сообщения о происшествиях 21 раз, в 14 случаях - на ликвидацию пожаров.