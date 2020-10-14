На орловской трассе легковушка сбила лося. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области на 52 километре автодороги «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы» ночью 14 октября произошла авария. Отечественная легковушка столкнулась с лосем, переходившим дорогу.

Инцидент произошел в районе часа ночи. 33-летний водитель «ВАЗ 21120» в темноте не заметил дикое животное и не успел затормозить. В итоге лось попал под машину, а сам автомобиль съехал с дороги.

- В результате ДТП мужчина получил травмы и доставлен в Дмитровскую ЦРБ. От госпитализации он отказался, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

О судьбе животного не сообщается. Однако судя по фото, с места происшествия лось или сильно пострадал, или погиб.