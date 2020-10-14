Директор мебельного предприятия в Орле стала фигурантом уголовного дела Фото: Архив "КП"

В Орле начали расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Фабрика мебели». Руководителю инкриминируют долги перед сотрудниками и невыплату им зарплаты.

По данным следствия, с сентября 2019 года по февраль 2020 года директор не выплачивала заработную плату восьми своим работникам. В итоге задолженности составила более 300 тысяч рублей.

- По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и принимаются меры по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан. Расследование продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.