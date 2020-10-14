Дело орловца, насмерть забившего знакомого, передали в суд

Дело орловца, на смерть забившего знакомого, передали в суд Фото: Архив "КП"

В Орловской области закончили расследовать дело об убийстве 63-летнего жителя Болхова. Мужчина скончался от многочисленных травм после потасовки со своим 23-летним знакомым. Трагедия произошла 24 июня 2020 года.

Как выяснили следователи, конфликт спровоцировал алкоголь и личная неприязнь молодого человека к своему старшему товарищу. Изрядно подвыпив, он напал на него и так избил кулаками и ногами, что через несколько дней мужчина скончался в больнице.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.