Золото русской литературы: в Орле пройдет литературная неделя

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В Орле стартует фестиваль "Золото русской литературы". Гостей ожидают мастер-классы, выставки, литературная ярмарка, театрализованные представления.

Фестиваль посвящен сохранению памяти о литераторах Иване Тургеневе, Льве Толстом и Афанасии Фете, он будет проходить в течение 2020 и 2021 года на территории Орловской и Тульской областей.

Так, уже в грядущее воскресенье, 18 октября, пройдет открытие литературной недели. У входа в городской парк культуры и отдыха - рядом с памятником Тургеневу - ждут гостей, которым организаторы обещают погружение в эпоху классиков.

- Все мероприятия Орловской литературной недели будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

КОГДА? ГДЕ?

18 октября, 11.00

площадка у входа в ГПКиО