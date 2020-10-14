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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 октября

Где заразилось еще 116 человек и как распространен COVID-19 по региону
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Данные регионального оперштаба

Данные регионального оперштаба

Оперативный штаб Орловской области представил обновленную карту распространения коронавируса по населенным пунктам региона. Рассказываем, где заразилось еще 116 человек и как в целом распространен по населенным пунктам и районам Орловщины COVID-19.

В городе Орле за сутки коронавирус подтвердился у 56 человек, в Орловском районе у 12, в Ливенском районе у 5, также 5 человек заболели в Малоархангельском районе, в Мценском районе и Кромском заразились еще по 7 жителей, в Болховском, Хотынецком и Колпнянском по 4 человека, в Покровском, по 3 в Свердловском, Дмитровском, в Урицком 2, по одному жителю заболело в Троснянском и Знаменском районах.

За время распространения пандемии в Орле заразилось 4989 жителей, на втором месте Орловский район - тут заболело 1139 человек, далее Ливенский район - 727, Мценский - 684, Урицкий - 319, Болховский - 286, Дмитровский - 168, Новодеревеньковский - 141, Свердловский - 130, Кромской - 124, Хотынецкий - 123, Покровский - 115, Малоархангельский - 114, Залегощенский - 109.

Меньше 100 жителей подхватили коронавирус в Колпнянском районе - 96, Верховском - 94, Новосильском - 84, Должанском - 79, Глазуновском - 76, Шаблыкинском - 72, Знаменском - 70, Троснянском - 53, Сосковском - 41, Краснозоренском - 33, Корсаковском - 25.

Всего в регионе заболело 9891 человек, в настоящее время перебаливают COVID-19 2030 жителей.