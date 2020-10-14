В Орле жители аварийных домов получат 42 квартиры в новостройках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители шестнадцати аварийных домов в Орле получат квартиры в новостройках в ноябре 2020 года. Решение приняли в областной администрации 6 октября.

Для покупки жилья из областной казны выделят почти 42 миллиона рублей. На эти средства у застройщиков купят 42 квартиры, из них семнадцать в доме №48 по улице Космонавтов, и двадцать пять в жилом доме №18 по улице Радзевича - Белевича. Cейчас идет процедура приемки помещений в казну.

- Жилые помещения будут предоставлены гражданам по договорам социального найма, взамен занимаемых ими квартир в аварийных домах по улицам Плещеевская (№12, 14, 6, 8), Грановского (№1), Куйбышева (№3,1), Мичурина (№70), Рабочий городок (№31), Л. Толстого (№20), Васильевская (№48), Карачевская (№116, 86) и Пушкина (№100а), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.