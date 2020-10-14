В Орле пропал 13-летний школьник

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В Орле полиция и волонтеры разыскивают пропавшего 13-летнего школьника. Герман Трофименко ушел из дома накануне, 13 октября, и до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

Подросток ушел из дома, расположенного на Комсомольской. Мальчик 2006 года рождения.

Приметы ребенка такие: 160 см рост, на вид 11-13 лет, худощавый, светло-русые волосы и карие глаза. Он был одет в куртку красного или синего цвета, серую кофту, синие джинсы или синие спортивные штаны, черные кроссовки, с собой у него был черный рюкзак.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02 (102), 112, 8(4862)400-652, 8(4862)400-654, - обращаются к жителям Орла в полиции.

UPD:

В пресс-службе регионального УМВД "Комсомолке" сообщили, что ребенок нашелся живым.