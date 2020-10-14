Коронавирус в Орловской области: число смертельных случаев достигло 140

Число смертельных случаев достигло 140 Фото: Архив "КП"

В Орловской области число скончавшихся пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией достигло 140. Сегодня федеральный оперштаб сообщил о еще одном летальном случае.

За последние три недели (с 24 сентября и по сегодняшний день), по данным оперативного штаба, в регионе умерло 15 человек.

В целом за последние дни в Орловской области наблюдается значительный прирост по заболевшим, на этой неделе каждый день прибавляется более сотни заразившихся в сутки. Всего в регионе заболело 9 891 человек.

Мы следим за развитием ситуации.