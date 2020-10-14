Коронавирус в Орловской области: по какому телефону получить консультацию

В Орле заработала горячая линия по вопросам COVID-19 Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области могут задать вопросы, касающиеся распространения коронавируса, и получить консультацию по специальному телефону. Горячая линия готова принимать звонки с сегодняшнего дня, 14 октября.

О запуске линии сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн брифинга с журналистами, состоявшегося накануне.

- Специалисты с высшим медицинским образованием подскажут, как правильно себя вести при обнаружении коронавирусной симптоматики, как ее отличить от симптомов ОРВИ и гриппа, а также ответят на все интересующие вопросы, - отметил глава облздрава.

Телефон: 44-23-05.