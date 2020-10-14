В Орловской области полицейские задержали почти 2 тысячи пьяных водителей

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области полицейские задержали почти две тысячи пьяных водителей. 1781 человек - вот точное число нетрезвых нарушителей, попавшихся сотрудникам ГИБДД в этом году.

Их этого, немалого, числа любителей сесть за руль после дозы горячительного 236 человек сделали это повторно, а еще 549 отказались проходить медицинское освидетельствование. Нетрезвых шоферов накажут в соответствии с законом.

- Предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30000 рублей.Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - напоминают в региональной Госавтоинспекции.

Пресечь преступление, сообщив о факте пьяного вождения, можно по телефону дежурной части УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: 72-90-00.