Коронавирус в Орловской области: на работу блокпостов выделят 272 тысячи рублей

Средства на борьбу с COVID поступят из резервного фонда области Фото: Архив "КП"

В Орловской области активизировали борьбу с распространением коронавируса. С понедельника, 12 октября, на федеральных трассах на въездах в регион вновь заработали круглосуточные учетно-заградительные посты.

Правительство Орловской области уже подписало постановление о финансовом обеспечении их функционирования. Из резервного фонда на работу блокпостов выделили 272 тысячи рублей. В целом же новые бюджетные ассигнования на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников учетно-заградительных постов составит чуть более 658 тысяч рублей.

- Посты введены связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Они расположены на границе региона в Болховском, Ливенском, Мценском, Троснянском и Хотынецком районах. Также посты организованы на железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске и на автовокзале в облцентре, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.