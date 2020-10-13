В Орловской области задержали грабителя, напавшего на пенсионерку Фото: Архив "КП"

В Новосильском районе на местную жительницу напал 20-летний грабитель. Молодой человек вломился к 86-летней бабушке, когда та была дома одна и начал требовать деньги.

Перепуганная пенсионерка начала кричать и звать на помощь. Тогда грабитель оттолкнул и ударил ее. Когда женщина упала, он сбежал. Вскоре на место преступления прибыли сотрудники полиции. Как установили стражи порядка, неизвестный проник в дом, сломав дверь на террасе. Начались поиски злоумышленника.

- Полицейские обнаружили и задержали подозреваемого по горячим следам в течение дежурных суток. Им оказался 20-летний житель Новосильского района. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время он задержан, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.