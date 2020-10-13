В Орловской области за мошенничество осудят директора школы-интерната

В Орловской области перед судом предстанет директор школы-интерната Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет директор школы-интерната. Женщину обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, она закупила для учреждения технику по завышенным ценам.

Сам факт незаконной закупки вскрылся в 2018 году. Тогда, как удалось установить следствию, директор Крутовской общеобразовательная школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья закупала технику для нужд школы. Ценник оказался завышен, вырученные средства женщина потратила на ноутбук, а также оплатила часть стоимости телевизора. Ущерб областному департаменту образования составил 25 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.