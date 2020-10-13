В Орловской области занято больше 90% коек для коронавирусных больных Фото: Архив "КП"

В Орловской области занято больше 90% коек, предназначенных для больных коронавирусом. О ситуации рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе сегодняшнего, 13 октября, онлайн-брифинга с журналистами.

По словам руководителя облздрава, занято 93,3% ковидных коек, в больницах идет работа по перепрофилированию мест под коронавирусных больных. Как отметил Иван Залогин, это пиковая цифра с начала распространения инфекции в области.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях, больше 100 коек развернут в ближайшее время в Плещеевской и Покровской районных больницах.

В Орловской области на 13 октября 2020 года число зараженных коронавирусом достигло 9775 человек.