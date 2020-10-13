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Орловчанке вынесли обвинительный вердикт за расправу над сожителем

Женщина приревновала своего возлюбленного
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловчанке вынесли обвинительный вердикт за расправу над сожителем

Орловчанке вынесли обвинительный вердикт за расправу над сожителем

Фото: Архив "КП"

В Орловской области на скамье подсудимых оказалась 57-летняя жительница Мценского района. Женщина попала под уголовную статью за убийство собственного сожителя.

Трагедия произошла 25 декабря 2019 года. Между парой возникла ссора: амчанка приревновала своего возлюбленного, который был младше ее на девять лет, к сопернице. Словами конфликт не закончился, женщина набросилась на сожителя с ножом и нанесла смертельную рану. Мужчина скончался в больнице.

Как сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области, уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей по ходатайству самой амчанкой.

- По результатам судебного разбирательства присяжные пришли к единодушному выводу о виновности подсудимой в совершении преступления. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом будет постановлен обвинительный приговор, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Криминал