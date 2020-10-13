Орловских волонтеров Победы научат оказывать первую помощь пожилым людям

Красный Крест научит действовать в экстремальных ситуациях 150 добровольцев. Фото: Медиашкола НКО Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орловской области стартует обучение по оказанию первой помощи пожилым людям. Теоретический и практический курс занятий пройдут участники движения «Волонтеры Победы» в областном центре и в Мценске.

Региональное отделение Красного Креста уже закупило необходимое оборудование. Тренинги с обязательной отработкой навыков на манекенах будут проводить 10 инструкторов. Волонтерам предстоит научиться проводить сердечно-легочную реанимацию и распознавать тяжелые состояния человека.

- Обученный волонтер сможет правильно себя повести, ведь на счету будет каждая секунда. Конечно, это возможность получить новые знания и навыки нужные в жизни каждого, тем более, в текущей непростой обстановке, - подчеркнул Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы».

Как рассказали «Комсомолке» в «Медиашколе НКО», проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Попасть на занятия смогут волонтеры в возрасте от 18 до 25 лет из Орла и Мценска. Подробная информация в официальной группе «Волонтеры Победы».