Коронавирус в Орловской области: организациям рекомендовали оказывать услуги жителям дистанционно

В Орловской области организациям рекомендовали перейти на дистанционный режим оказания услуг Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области оперативный штаб рекомендовал организациям вновь перейти на дистанционный режим предоставления услуг жителям. Такая мера необходима из-за роста статистики по заболевшим коронавирусом и ухудшения эпидемиологической ситуации.

Дистанционный формат предоставления услуг поможет ограничить контакты между жителями, а, следовательно, риск заражения коронавирусом уменьшится. Отметим, что в подобном формате учреждения уже вели работу весной, когда пандемия только наступала.

- Речь идет о медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания населения, многофункциональных центрах по оказанию государственных услуг, банковских организациях, организациях коммунального обслуживания населения. Рекомендовано организовать оказание услуг по предварительной записи, с интервалом между приемами посетителей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В случае же, если невозможно предоставить услугу удаленно, то в учреждениях должна соблюдаться дистанция между посетителями