Орловца, набравшего в магазине товар без оплаты, задержала Росгвардия

Очередной орловец попался на краже из магазина Фото: Архив "КП"

В облцентре очередной орловец попался на краже из магазина. На этот раз испытать судьбу решил 51-летний мужчина, попытавшийся тайком пронести товар мимо кассы.

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов на улице Металлургов в Северном районе города Орла. Продавцы заметили как подозрительный покупатель складывает неоплаченный товар в сумку и направляется к выходу. Вскоре по сигналу тревожной кнопки к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

- Росгвардейцы задержали мужчину и выяснили, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Задержанного орловца передали в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии Орловской области.