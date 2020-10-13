Орловец пришел за «закладкой» и попался с поличным

За приобретение наркотиков мужчине грозит реальный срок Фото: Архив "КП"

В Орле с поличным попался очередной покупатель запрещенных веществ. 42-летнего мужчину задержали в Заводском районе, когда он доставал из тайника наркотики.

Сотрудники ОКОН городского УМВД обнаружили у орловца два свертка с порошком. Позже экспертиза подтвердила, что это «синтетика» массой 0,9 грамма. На бесконтактного покупателя уже завели уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

- Как пояснил орловец, вещество он приобрел для личного потребления. Согласно санкции уголовной статьи по этому делу, максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется предварительное расследование. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.