В Орловской области стали меньше травиться паленым алкоголем

Проблему суррогата обсудили на координационном совете. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 13 октября, в администрации Орловской области на заседании Межведомственного координационного совета обсудили проблемы с распространением суррогатного алкоголя. Статистика приводится достаточно оптимистичная.

По данным замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирины Обуховой, за последние пять лет количество отравлений спиртосодержащей продукции снизилось на 34%. В этом году в больницы после дегустации токсичной паленки обратились 45 человек.

При этом в регионе продолжают бороться с производством и продажей суррогата. Только в этом году было выявлено 98 фактов реализации контрафактной алкогольной продукции, а из оборота изъято более 11тысяч литров сомнительной жидкости.

- Немаловажной остается профилактика. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят лекции и беседы в школах, обращаются к жителям региона через средства массовой информации. Позитивный итог текущего года – удалось на 22,2% снизить количество преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, - добавил Александр Жуков, врио заместителя начальника полиции УМВД РФ по Орловской области.