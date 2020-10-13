В Орле без тепла остаются еще 37 жилых домов

В Орле продолжается подключение отопления в жилых домах Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается подключение отопления в жилых домах. Стартовал этот процесс еще 7 октября, однако пока тепло пришло не во все многоэтажки.

В областном центре отопление пока не подключено в 37 домах. До них тепло планируют довести в пятый и финальный пусковой день. Что касается школ, детских садов и учреждений здравоохранения, то в них отопление уже подключено в полном объеме.

- 1 595 многоквартирных дома, питающихся от Орловской ТЭЦ, уже запущены. Сейчас управляющие компании ведут активную работу по дальнейшей передаче теплоносителя в квартиры жителей. В целом отопительный сезон 2020-2021 годов проходит успешнее, чем прошлый. Выявляемые в процессе запуска теплоносителя неполадки устраняются в кратчайшие сроки, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Однако губернатор Орловской области 13 октября рассказал в соцсетях о том, что к нему поступают обращения по поводу сбоев в отоплении домов и квартир области и на ближайшем совещании с главами муниципальных образований он планирует это обсудить.

- В этой связи прошу всех, у кого есть проблемы с подачей тепла, присылать заявки мне на электронную почту zni@adm.orel.ru с подробным описанием сложившейся ситуации, адресом и контактной информацией для обратной связи. Знаю, что есть случаи, когда холодно в отдельных квартирах и целых домах. Будем разбираться по каждой конкретной ситуации, - обратился к орловцам Андрей Клычков.