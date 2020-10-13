Орловчанка пойдет под суд за незаконное получение «чернобыльских» и досрочной пенсии

Орловчанка пойдет под суд за незаконное получение «чернобыльских» Фото: Архив "КП"

Жительнице Орла предстоит попасть на скамью подсудимых из-за чернобыльских выплат и досрочной пенсии. Женщине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, орловчанка получала выплаты как жительница одной из деревень, относящейся к зоне с льготным социально-экономическим статусом из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако по месту прописки ни она, ни ее несовершеннолетний ребенок не жили. В Пенсионном фонде женщина об этом умолчала и продолжала получать выплаты, а со временем и досрочную пенсию. В итоге бюджет недосчитался 729 тысяч рублей, из которых более 129 тысяч – льготные выплаты.

- Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. В настоящее время оно направлено в Заводской районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.