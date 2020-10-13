Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Орловчанка пойдет под суд за незаконное получение «чернобыльских» и досрочной пенсии

Женщину обвиняют в том, что она нанесла ущерб казне на сумму более 700 тысяч рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Орловчанка пойдет под суд за незаконное получение «чернобыльских»

Орловчанка пойдет под суд за незаконное получение «чернобыльских»

Фото: Архив "КП"

Жительнице Орла предстоит попасть на скамью подсудимых из-за чернобыльских выплат и досрочной пенсии. Женщине инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, орловчанка получала выплаты как жительница одной из деревень, относящейся к зоне с льготным социально-экономическим статусом из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако по месту прописки ни она, ни ее несовершеннолетний ребенок не жили. В Пенсионном фонде женщина об этом умолчала и продолжала получать выплаты, а со временем и досрочную пенсию. В итоге бюджет недосчитался 729 тысяч рублей, из которых более 129 тысяч – льготные выплаты.

- Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. В настоящее время оно направлено в Заводской районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.