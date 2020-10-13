Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 13 октября

Данные регионального оперштаба

Оперштаб Орловской области представил обновленную карту распространения COVID-19 по региону. Рассказываем, где заразились 110 человек и как распространена болезнь по области.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Орле - 54 человека инфицировались COVID-19. В Орловском районе заболевших еще 16, в Ливенском 11, во Мценском 7, в Болховском и Свердловском по 4, в Залегощенском, Колпнянском, Покровском, Кромском, Урицком, Хотынецком районах заболело по 2 человека, 1 житель заболел в Новосильском районе.

За все время наблюдения в Орле заразилось коронавирусом 4933 жителя, в Орловском районе 1127, в Ливенском 722, в Мценском 677, в Урицком 317, в Болховском 282, в Дмитровском 165, в Новодеревеньковском 141, в Свердловском 127, в Хотынецком 119, в Кромском 117, в Покровском 113, в Залегощенском и Малорахангельском по 109.

Есть и такие районы, где за период пандемии заболело меньше сотни человек. Это Верховский - 94, Колпнянский - 92, Новосильский - 84, Должанский - 79, Глазуновский - 76, Шаблыкинский - 72, Знаменский - 69, Троснянский - 52, Сосковский - 41, Краснозоренский - 33, Корсаковский - 25.

Всего в регионе заболело 9775 человек