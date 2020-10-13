В Орловской области 57 классов в 30 школах распустили на карантин, одна закрыта полностью

В Орловской области одна школа полностью закрыта на карантин, еще в трех десятках школ распущены отдельные классы Фото: Архив "КП"

В Орловской области одна школа полностью закрыта на карантин, еще в трех десятках школ распущены отдельные классы. Меры разобщения детей принимаются из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

О ситуации рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем прямом эфире в соцсетях накануне вечером, 12 октября.

- Из 359 школ (обучающихся больше 6 тысяч) полностью закрыта на карантин одна школа, в 30 школах закрыты 57 классов. Коронавирусом заболели 75 детей во всех школах области и больше 4 тысяч детей заболели ОРВИ и гриппом, - рассказал глава региона.

Что касается дошкольных образовательных учреждений, то из 296 детских садов 2 полностью закрыты на карантин, еще в двух садах не работают 2 группы, и одна группа при школе закрыта на карантин. Детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 9, с ОРВИ 1444.

Отметим, что за неделю в Орловской области коронавирусом заболело 80 несовершеннолетних. По состоянию на 12 октября 106 детей находятся в амбулаторных условиях с подтвержденным диагнозом COVID-19.