Из-за течи труб несколько улиц в Орле остались без воды 13 октября

В Орле 13 октября несколько улиц остались без холодной воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 13 октября несколько улиц остались без холодной воды. Причина тому - потекшие трубы водопровода под землей.

Водоснабжение с 6 утра отключено у жителей, проживающих по следующим адресам: Карачевское шоссе, дома №2, 4, 6, 7, 8; улица Латышских стрелков, 79; Садовый проезд, дома № 5, 7. Горячую воду и отопление при этом не отключили.

Цистерна с водой находится по адресу Садовый проезд, 5

- С 9.00 13 октября 2020 года на месте работает аварийная бригада МПП ВКХ "Орелводоканал", - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.