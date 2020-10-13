Новым созывом горсовет рассмотрит вопрос изменения архитектурного облика парка Победы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле депутаты горсовета обсудят парк Победы на внеплановой сессии. На повестке вопрос об одобрении изменений архитектурного облика общественного пространства.

Заседание состоится завтра, 14 октября. Ранее народные избранники, предыдущим созывом, уже обсуждали грядущую реконструкцию парка, однако найти какое-то единое решением им не удалось. На сессии в августе депутаты раскритиковали проект парка Победы. Однако работа по благоустройству стартовала, об этом "КП" подробно рассказывала здесь.

Вопрос повестки звучит так: "Об одобрении изменения архитектурного облика объекта парк Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле, расположенного в заповедной зоне № 2.1 города Орла, в целях реализации проекта «Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории в г. Орле» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы»."

Мы следим за ситуацией.

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