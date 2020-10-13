Коронавирус в Орловской области: за неделю заболело 80 детей

В Орловской области за неделю 80 детей заболело коронавирусом Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за последнюю неделю коронавирусом заболело 80 детей. При этом десятерым из них потребовалась госпитализация.

О ситуации рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях накануне, 12 октября.

- За весь период наблюдения в инфекционном корпусе НКМЦ им. Круглой лечение получали 145 детей. За прошедшую неделю 10 несовершеннолетних выписано. По состоянию на 12 октября 106 детей находятся в амбулаторных условиях с подтвержденным диагнозом COVID-19, - рассказал глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил накануне вечером в ходе традиционного прямого эфира в социальных сетях...(далее).