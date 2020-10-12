В Орле росгвардейцы задержали парней, разрисовывавших здание больницы

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Попытка сделать непотребные рисунки и надписи на здание больницы в Советском районе Орла привела двух парней в отделение полиции. Туда их доставил наряд Росгвардии.

Происшествие случилось на Пионерской улице. Прямо на глазах прохожих 18-летний орловец и его 30-летний приятель орудовали баллончиками с аэрозольной краской на фасад здания. На замечания они не реагировали, но когда место подоспели силовики, попытались сбежать. Правда, скрыться им так и не удалось.

- Как оказалось, молодые люди успели нанести изображения на ряд муниципальных зданий, расположенных на близлежащих улицах. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали орловцев в отделение полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.