Под Орлом водитель на "Дэу" опрокинулась в кювет

На трассе под Орлом водитель на легковушке опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом водитель на легковушке опрокинулась в кювет. Прямиком с места аварии женщину доставили в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью в воскресенье, 11 октября. 32-летняя водитель управляла легковой иномаркой "Дэу Нексия", она ехала по дороге "Орел-Брянск". В какой-то момент машина вышла из под контроля.

- В районе 16 километра водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, доставлена в Орловскую областную клиническую больницу, оказана медицинская помощь, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные на дорогах области сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 ДТП, в них пострадало 7 человек.