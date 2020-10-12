На ремонт детской поликлиники в Орле выделили почти три миллиона рублей

В больнице обновят дизайн и отремонтируют входную группу. Фото: Портал Орловской области

В Орле преобразится еще одна больница. На очереди - детская поликлиника больницы Боткина в Северном районе города. Губернатор региона Андрей Клычков уже подписал соответствующее распоряжение.

В детской поликлинике капитально отремонтируют входную группу: стены, полы, заменят двери и окна. Кроме того, здесь обновится дизайн помещений. Преображение ждет вестибюль, блок регистратуры, места ожидания для посетителей, гардеробная. Появится и детский уголок, где малышей можно будет занять во время ожидания приема.

- На выполнение работ из областного бюджета выделят почти 3 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.