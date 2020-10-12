В Орловской области не хватает более пяти тысяч площадок для мусора

Орловская область вошла в первую тройку по показателям обращения с ТКО Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 12 октября, на аппаратном совещании в администрации Орловской области на повестке дня оказался один из самых обсуждаемых вопросов – обращение с ТКО. Региональные власти собираются продолжить решение накопившихся проблем с мусором.

Как сообщает пресс-служба Правительства области, сейчас не хватает еще 5230 контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Всего же в регионе на балансе стоит 5016 контейнерных площадок. Больше всего их в Должанском, Ливенском, Колпнянском, Мценском, Малоархангельском, Новодеревеньковском, Орловском, Кромском и Свердловском районах.

При этом, Орловская область вошла в первую тройку регионов имеющих наиболее сбалансированную, рабочую территориальную схему обращения с отходами.

- Новую систему обращения с отходами ввели 2 года назад. К моменту начала деятельности регионального оператора УК «Зеленая роща» был обеспечен ввод в эксплуатацию четырех мусоросортировочных комплексов, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.