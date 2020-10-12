На Орловщине увеличилась урожайность зерновых Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области заканчивается сезон сбора урожая. Аграрии подводят первые итоги, пока вполне оптимистичные. Регион вновь показал прирост по урожайности зерновых.

Сегодня, 12 октября, результатами уборочной кампании на аппаратном совещании в областной администрации поделился руководитель Департамента сельского хозяйства. По словам Александра Шалимова, урожайность зерновых выросла в сравнении с 2019 годом на 12,3% или 420,1 тысяч тонн.

Гречихи в этом году больше всего собрали в Колпнянском районе (26,6 ц/га), Малоархангельском районе (20,6 ц/га) и Ливенском районе (20 ц/га), кукурузы – во Мценском (141,7 ц/га), Дмитровском (114,2 ц/га), Кромском (116,9 ц/га) и Болховском районах (111,8 ц/га).

- Соя убрана на площади 94,2 тысяч гектаров. Намолочено 183,9 тысяч тонн соевых бобов с урожайностью 19,5 ц/га. Наибольшая урожайность в Покровском, Знаменском, Новосильском и Глазуновском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.